ВСУ вновь обстреляли Макеевку из РСЗО Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины вновь обстреляли город Макеевка в Донецкой народной республике из реактивных систем залпового огня.

Как сообщает в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), ВСУ выпустили по населенному пункту шесть ракет. Какую РСЗО применяли украинские войска, не уточняется.

Кроме того, в представительстве ДНР в СЦКК отметили, что по Макеевке в субботу, 7 января, было выпущено 14 снарядов калибром 155 мм.

Как писал сайт KP.RU, в новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по пункту временной дислокации (ПВД) российских военных в районе Макеевки. Минобороны России изначально сообщало о 63 погибших, чуть позже ведомство уточнило, что количество военнослужащих, которые погибли при ударе, увеличилось до 89.

Ранее группа военнослужащих, которые получили ранения в Макеевке при обстреле со стороны ВСУ, была переведена на лечение в самарский госпиталь.