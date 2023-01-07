Часть раненных в Макеевке российских военных перевели в самарских госпиталь

Губернатор Самарской области сообщил, что группа раненных в Макеевке военнослужащих прибыла на лечение в местный госпиталь. Фото: Олег УКЛАДОВ

Группа военнослужащих, которые получили ранения в Макеевке при обстреле со стороны ВСУ, переведена на лечение в самарский госпиталь. Об этом написал в социальных сетях губернатор региона Дмитрий Азаров. По словам Азарова, речь идет о военнослужащих, которые были направлены в зону СВО из Самарской области.

«В аэропорту встретили первых земляков, которых перевели из Ростова в наш госпиталь. По мере возможности транспортировки, основываясь на решении врачей, будем делать это и дальше», - написал Азаров на своей странице Вконтакте.

Губернатор пожелал военнослужащим набираться сил и восстанавливаться и добавил, что часть бойцов перевели на лечение в госпиталь в Санкт-Петербурге.

Подробнее о героизме военных, рисковавших жизнью во время спасательных работ в Макеевке, врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал здесь на KP.RU.

Также Пушилин назвал действия российских военных в Макеевке проявлением мужества и героизма и заявил об оказании всей необходимой медпомощи военным и снаряжении уцелевших формирований.

Ранее сообщалось, что награды за мужество получат шесть военных, раненых в Макеевке.

Напомним, по данным Минобороны РФ, в новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по пункту временной дислокации (ПВД) российских военных в районе Макеевки (ДНР). Минобороны говорило о 63 погибших, чуть позже ведомство уточнило, что количество военнослужащих, которые погибли при трагедии, увеличилось до 89.