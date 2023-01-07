В ДНР рассказали о внезапном «приступе бешенства» в подразделениях ВСУ

Комбат ДНР Ходаковский заявил, что ВСУ внезапно «взбесились» в канун Рождества Фото: REUTERS

Подразделения Вооруженных сил Украины внезапно «взбесились» и начали беспорядочно стрелять по российским позициям в Донецкой народной республике, заявил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.

«Вчера вечером противник на нашем участке вдруг взбесился – начал палить из всего, что стреляет. Приступ прошел внезапно, как и начался – ничего за ним не последовало, но все еще долго стояли на ушах», – написал комбат в своем Telegram-канале.

По словам Ходаковского, у российских солдат возникло впечатление, что «кто-то решил бросить вызов наступающему Рождеству и навязать свою тональность». Он также напомнил об отказе Украины установить рождественское перемирие.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин поручил ввести временный режим прекращения огня на Украине. Режим прекращения огня действовал с 12:00 6 января до 24:00 7 января 2023.

В ответ на поручение президента РФ о перемирии глава офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Москва может рассчитывать на прекращение огня только в том случае, если ее военные покинут занятые в ходе спецоперации территории.