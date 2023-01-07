Патриарх Кирилл призвал не допустить, чтобы украинцы и россияне стали врагами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Украине в настоящее время действуют силы, желающие максимально разделить и поссорить русских и украинцев, поэтому нужно делать все, чтобы они не стали врагами, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Украина заявила о том, что радикально меняет вектор своего политического и исторического развития и что он не совпадает с вектором развития России. Здесь пытаются создать некую цивилизационную предпосылку для разделения людей. Сегодня на Украине предпринимается все для того, чтобы в глазах украинцев Россия действительно стала врагом. Церковь должна делать все для того, чтобы ни в коем случае украинцы и россияне не стали врагами», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Как отметил глава Русской православной церкви, в России нет культивирования ненависти к украинцам, а критика властей Украины происходит исключительно в политической плоскости. Патриарх заявил, что русские и украинцы для него – единый народ, а РПЦ выступает фактором духовного единения. В этой связи по ней «наносятся удары», считает он.

Напомним, ранее Служба безопасгности Украины перешла к массовым репрессиям Украинской православной церкви. Обыски прошли на объектах УПЦ в Киевской, Херсонской, Черкасской, Житомирской и Волынской областях. Сайт KP.RU пытался разобраться в ситуации с запретом УПЦ на Украине.