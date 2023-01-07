Подавший сигнал бедствия над Вологодской областью Боинг 737 совершил посадку, фото: Марина Лысцева/ТАСС

Подавший сигнал бедствия над Вологодской областью пассажирский Боинг 737, летевший из Мурманска в Москву, благополучно совершил посадку.

Ранее сообщалось, что пассажирский Boeing 737, направлявшийся из Мурманска в Москву, подал сигнал тревоги сегодня, 6 января, в небе над Вологодской областью, об этом ТАСС рассказали сегодня, 6 января, в авиационных службах.

Он находился на высоте свыше 10 тысяч метров и начал снижение. До аэропорта назначения ему осталось около часа пути.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Boeing 737 подал сигнал бедствия во время совершения рейса из Грозного в Москву утром в пятницу, 4 ноября 2022 года. После этого экипаж воздушного судна запросил возвращение в аэропорт Грозного и повел самолет в обратном направлении.