Кондолиза Райс заявила, что украинская армия на 100% зависима от США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс в своей большоей статье для издания The Washington Post заявила, что военный потенциал Украины полностью зависит от западных поставок. Она призвала НАТО увеличить военную помощь Киеву, чтобы не допустить наступления России.

«Хотя реакция Украины на ввод российских войск была героической, а ее вооруженные силы проявили себя блестяще, экономика страны находится в упадке, миллионы людей бежали, ее инфраструктура разрушена, а большая часть ее полезных ископаемых, промышленных мощностей и значительные площади земель сельскохозяйственного назначения находятся под контролем России»,— полагает Райс. По ее словам, военный потенциал и экономика Украины сейчас «почти полностью зависят от жизненно важных путей с Запада — в первую очередь из Соединенных Штатов».

Ранее сообщалось о том, что предстоящая попытка переизбрания в 2024 году и традиционное нежелание Соединенных Штатов Америки быть вовлеченными в затяжные кризисные ситуации не позволяют действующему президенту США Джо Байдену обещать Украине бесконечную помощь. Информацию об этом распространила американская газета NewsJournal.

Кроме того, важным фактором, способствующим возможному прекращению военных поставок Украине, является отсутствие поддержки Киева со стороны Республиканской партии США. Политик, входящие в орбиту этой американской политической силы, считают, что Вашингтон должен как можно скорее перестать поддерживать боевиков Вооруженных сил Украины.