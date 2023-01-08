National review: призывы Зеленского к вовлечению НАТО в конфликт на Украине чреваты распадом альянса

НАТО может ждать полномасштабный распад из-за событий на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стремление президента Украины Владимира Зеленского вовлечь Североатлантический альянс в прямой конфликт с Россией может обернуться для организации распадом. Об этом заявил обозреватель издания National Review Майкл Брендан Догерти.

Он напомнил о словах президента Украины Владимира Зеленского, что финансовая помощь Киеву — «не благотворительность, а инвестиции в глобальную безопасность». Однако, предрек публицист, эскалация конфликта лишь истощит «внимание, ресурсы и волю» США, чтобы быть мировым вершителем правосудия. Более того, кризис на Украине может поощрить стремление Китая противостоять независимости Тайваня, уверен он.

Ранее бывший государственный секретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс в своей статье для газеты The Washington Post сообщила о тотальной зависимости украинских Вооруженных сил от поставок военной помощи от США.

Она полагает, что американский президент Джо Байден должен сделать все для сохранения нынешних объемов военных поставок Киеву. Между тем, в команде Байдена уже нарастают сомнения по поводу того, необходимо ли Вашингтону продолжать оказывать столь сильную помощь киевскому режиму. В частности, по некоторым данным, целый ряд близких к американскому Белому дому аналитиков уже напрямую советует Байдену и его команде забыть об украинской тематике и переключиться на решение реальных проблем жителей своей страны.