Рогов рассказал о серии взрывов в подконтрольном Киеву Запорожье

В подконтрольном ВСУ городе Запорожье гремят взрывы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Звуки взрывов слышны в городе Запорожье, который находится под контролем украинских сил. Информацию об этом публично распространил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем официальном Telegram-канале.

По информации Рогова, вторая волна прилетов пришлась на военные объекты и инфраструктуру, которая используется Вооруженными силами Украины (ВСУ) для ведения боевых действий. Подробности произошедшего в настоящее время выясняются, уточнил Рогов, который ранее был одним из основных организаторов проведения референдума по вхождению Запорожской области в состав России.

Ранее Рогов сообщил о том, что, по его мнению, город Запорожье так или иначе обязательно будет освобожден в ходе российской специальной военной операции на Украине. По его словам, это неизбежно на одном из этапов СВО станет важной задачей для российских Вооруженных сил.

При этом Рогов подчеркнул, что в настоящее время боевики ВСУ активно стягивают в город Запорожье живую силу, вооружение и военную технику. Так, по его данным, в настоящее время на территории данного населенного пункта, находящегося под контролем киевского националистического режима, может находиться несколько десятков тысяч иностранных наемников (которые прибыли на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ).