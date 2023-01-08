Экс-главы Госдепа и Пентагона Райс и Гейтс считают, что РФ не отдаст Украине новые регионы

Элиты США убеждены, что РФ не станет "возвращать" Украине свои новые регионы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывшие руководители Госдепартамента и Пентагона Кондолиза Райс и Роберт Гейтс считают, что Россия намерена сохранить контроль над регионами, занятыми в ходе военной операции. По их словам, Москва вряд ли когда-либо в обозримой перспективе позволит Киеву вернуть контроль над Донецкой и Луганской народными республиками, а также над Херсонской и Запорожской областями.

В статье для авторитетного американского издания The Washington Post они выразили мнение, что в будущем эти регионы могут стать «плацдармами для возобновления наступления» Вооруженных сил РФ в ходе российской специальной военной операции на Украине.

Ранее Райс и Гейтс публично признали, что в настоящее время Вооруженные силы Украины на 100 процентов зависят от военной помощи со стороны США. Без поддержки Соединенных Штатов, как пишут бывшие высокопоставленные американские чиновники, украинские военные уже давно потерпели бы от ВС РФ большое сокрушительной поражение. В связи с этим, как полагают Райс и Гейтс, Вашингтону нужно продолжать курс на накачивание Украины современными смертоносными вооружениями.