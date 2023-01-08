The Hill: Байден вскоре запустит кампанию по своему переизбранию на пост президента США

Байден решил сделать все, чтобы остаться на посту американского лидера Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден активно готовится к запуску своей избирательной кампании к следующим выборам главы государства, которые пройдут в Соединенных Штатах в 2024 году. Информацию об этом распространила американская газета The Hill.

По ее данным, американский лидер и его помощники прорабатывают детали будущей кампании, а заявить о своем намерении бороться за переизбрание Байден может уже в ближайшие недели, вероятно, в феврале 2023 года. Официальное же объявления о выдвижении своей кандидатуры, по словам одного из источников The Hill, демократ может сделать в апреле нынешнего года.

Отмечается, что Байден в кулуарных разговорах якобы признается своим ближайшим соратникам, что она намерен "сделать все, чтобы сохранить пост президента за собой по итогам выборов".

Ранее The Hill сообщило о том, что Байден, по некоторым данным, очень не доверяет многим сотрудникам своей охраны. Якобы президент Соединенных Штатов полагает, что работники Секретной службы могут быть до сих пор лояльны предыдущему хозяину Белого дома Дональду Трампу. При этом в команде Байдена полагают, что в действительности опасаться американскому лидеру нечего и он зря переживает - все сотрудники президентской охраны безупречно выполняют свою работу и не дают повода усомниться в своей преданности действующему президенту США.