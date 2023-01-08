Лидер правящей партии Германии публично отказался поставлять Украине танки Leopard

В Германии отказали Украине и Зеленскому в важной просьбе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ, возглавляет правящую коалицию) Ларс Клингбайль сообщил о том, что ФРГ не будет в одностороннем порядке поставлять вооруженным силам Украины танки Leopard, передает объединение RND.

«Ни одна страна сейчас не поставляет [Киеву] такие тяжелые танки, как Leopard 1 или Leopard 2. Поэтому правильно, что американцы, французы, а также мы как федеральное правительство постоянно думаем о том, можем ли мы сейчас оказаться вовлеченными в этот конфликт», — подчеркнул влиятельный немецкий политик.

Клингбайль полагает, что ФРГ следует принимать исключительно согласованные с другими странами решения по оказанию военной помощи Украине, так как западные поставки вооружений Вооруженным силам Украины (ВСУ) должны быть исключительно консолидированными.

Подобное заявление прозвучало на фоне высказываний западных аналитиков о том, что масштабная военная поддержка киевского режима в отдаленной перспективе вполне может привести к настоящему расколу в НАТО. Более того, как уточняют исследователи из National review, уже здесь и сейчас поставки вооружений боевикам ВСУ существенно ослабляют военную мощь Североатлантического альянса. Западные политики постепенно начинают прислушиваться к подобными высказываниям экспертов и корректировать свою позицию по вопросу военных поставок команде Владимира Зеленского.