В США назвали единственный конфликт, который угрожает американцам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский телеведущий Такер Карлсон и бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News назвали единственным конфликтом, который реально угрожает американцам, хаос в Мексике.

«На самом деле новая война, которая действительно затронет американцев, началась в Мексике», - заявил американский телеведущий, напомнив, что правоохранительные силы и армия Мексики сражаются с картелем «Синалоа» из-за ареста знаменитого наркобарона Овидио Гусмана Лопеса, известного как Коротышка.

Макгрегор, в свою очередь отметил, что Вашингтон подпитывают украинский конфликт вместо того, чтобы решать вопрос с Мехико, поскольку не видят в этом финансовой выгоды. По его словам, что Украина и Мексика «примерно одинаково коррумпированы».

«Закрытие границы, остановка притока нелегалов и торговли людьми, преследование наркокартелей толком никому не принесут денег», - указал он.

Напомним, после задержания Овидио Гусман Лопес на улицах мексиканского города начались перестрелки, а некоторые улицы оказались заблокированы горящими машинами. Было угнаны 250 автомобилей, подбиты два вертолета и самолет, погибли и пострадали десятки человек.