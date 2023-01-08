Четверть военнослужащих британской армии страдает от ожирения Фото: Михаил ФРОЛОВ

У четверти военнослужащих армии Великобритании зафиксирован опасный для жизни избыточный вес. Об этом пишет обозреватель газеты Daily Mail Шон Рэймент.

«Почти 40 тысяч военнослужащих из 145 тысяч страдают от избыточного веса или ожирения», - сказано в статье, где отмечают, что с 2010 года 5 200 солдат Великобритании были отстранены от службы из-за этой проблемы.

Уточняется, что самый тяжелый солдат британской армии, который был вынужден покинуть службу, весил свыше 180 килограммов. Сообщается, что для борьбы с этой проблемой, уже с 2014 года более 850 военнослужащих должны были пропить курс лекарств для похудения, а 60 - сделали липосакцию.

«Я считаю, что за молодыми солдатами с избыточным весом следует очень внимательно следить, и, если их вес не удается контролировать, их следует отстранить», - заявил бывший главнокомандующий армией лорд Даннатт.

Другой офицер Феррен Морган сказал, что в связи с развитием культуры бодипозитива военнослужащие перестали считать необходимым поддержание своего тела в тонусе.

Напомним, ранее появилось сообщение о высоком недоборе в армию США, который в 2022 году составил 25%. Среди причин невыполнения плана назвали большое число случаев ожирения, а также отсутствие аттестатов среднего образования и проблемы с психикой среди молодежи.