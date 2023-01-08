В Китае за месяц умерли 20 ведущих ученых-инженеров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На фоне отмены антиковидных ограничений в Китае резко выросла смертность среди научной элиты. Об этом сообщает South China Morning Post.

Отмечается, что только в Инженерной академии Китая в период с 15 декабря 2022 года по 4 января 2023 года умерли 20 ученых, тогда как с 2017 по 2021 годы там в среднем умирали по 16 членов академии в год, а в 2021 году было зафиксировано 13 смертей. При этом на данный момент причина смерти ученых-инженеров не раскрывается.

Врач в одной из больниц Пекина заявил, что ранее ученые наравне с представителями политической элиты получали привилегированное лечение, но из-за роста количества заболевших коронавирусной инфекцией «еще повезет, если пациенту найдется место в больничном коридоре» из-за нехватки мест. Он указал на истощение ресурсов здравоохранения, что приводит к сложности в лечении других болезней.

Напомним, ранее ВОЗ обвинил Китай в том, что страна не предоставляет мировой общественности полные и точные данные по коронавирусной инфекции, в том числе по количеству госпитализированных с COVID-19 и умерших. Это произошло после того, китайская госкомиссия по здравоохранению отказалась от публикации ежедневных данных о коронавирусе в то время, как с начала декабря прошлого года в стране было выявлено 248 миллионов случаев заболевания.