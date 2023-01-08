"Странная история": Раскрыта судьба наследства Бориса Моисеева

Кристина Орбакайте не получила наследство Бориса Моисеева Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

При жизни Борис Моисеев завещал свои трехкомнатные апартаменты в Юрмале Кристине Орбакайте, однако певицу ожидала странная история с наследством. Об этом «КП» рассказал промоутер Сергей Лавров.

«Мне рассказали друзья Моисеева, после его смерти Кристину ждал «сюрприз». Квартира Бориса в Юрмале оказалась записана на его директора Сергея Гороха», - сообщил промоутер, уточнив, что вообще все имущество покойного Моисеева было записано на Гороха.

Таким образом, Гороху досталась и болгарская квартира Моисеева, которая расположена на морском курорте по соседству с Филиппом Киркоровым и Лерой Кудрявцевой. Однако, по словам Лаврова, пока директор артиста не знает, что ему делать с этим имуществом, а для вступления в наследство, ему необходимо «отдать приличные деньги на налоги», а также оплатить долги за коммуналку.

«Ведь квартира Моисеева много лет пустовала, из-за болезни свободных денег у него не было, чтобы содержать ее … Квартиры в этом комплексе сильно упали в цене ... Сережа Горох вряд ли сможет выгодно продать эту квартиру, больше потратит на оплату счетов», - отметил Лавров.

Напомним, Борис Моисеев умер на 69 году жизни в конце сентября прошлого года. Причиной смерти стал третий инсульт.