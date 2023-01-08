Старобешевская и Зуевская ТЭС в ДНР повреждены при обстрелах ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Две тепловые электростанции (ТЭС) были повреждения в воскресенье, 8 января, при обстрелах украинскими войсками населенных пунктов Новый свет и Зугрэс в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в воскресенье, 8 января, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ городов Республики: населенный пункт Новый свет: - зафиксированы повреждения инфраструктуры Старобешевской ТЭС. Населенный пункт Зугрэс: - зафиксированы повреждения инфраструктуры Зуевской ТЭС», - сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Отмечается также, что при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Еленовки повреждения получил автомагазин.

Напомним, сегодня, 8 января, поступила информация о завершении ремонтных работ на поврежденном взрывом участке газопровода в городе Лутугино Луганской Народной Республики (ЛНР). Около 13 тысяч абонентов остались без газа.