Пять человек пострадали при взрыве газа в пятиэтажном доме в Дагестане Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

По предварительным данным при взрыве газа в Хасавюрте в Дагестане пострадали пять человек, двое из которых госпитализированы. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщил руководитель пресс-службы городской администрации Нажиюлла Абдулаев.

«Предварительно, пострадали пять человек, трое из них получили амбулаторную помощь. Двое госпитализированы, врачи им оказывают всю необходимую помощь. Ситуация находится на контроле у главы города», - приводит ТАСС заявлении руководителя пресс-службы городской администрации.

Взрыв газа с последующим возгоранием произошел в ночь на воскресенье, 8 января, на первом этаже пятиэтажного многоквартирного дома. Из дома эвакуировали десть человек. Как сообщается на сайте ГУ МЧС по республике, были разрушены три стены первого этажа, а также выбиты стекла окон.

Напомним, 30 декабря в турецкой провинции Айдын, произошел взрыв баллона с бытовым газом в ресторане, когда там находилось свыше 20 человек.