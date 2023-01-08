Сенатор Пушков назвал условие для отказа США от поддержки Украины

Пушков считает, что США откажутся от поддержки Украины, убедившись в ее бесперспективности Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Соединенных Штатов откажутся от военной поддержки Украины, когда поймут, что эти усилия бесперспективны, считает член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков.

«Самый реалистичный сценарий – сокращение расходов на Украину ввиду снижения военного бюджета при ужесточении контроля над выделенной помощью. Ее сильное сокращение в будущем возможно в одном случае: если в США убедятся в бесперспективности военной поддержки Украины», – написал он в своем Telegram-канале.

Вместе с тем парламентарий высказал сомнения, что Вашингтон прекратит полностью финансировать Киев. Пушков напомнил, что администрация президента США Джо Байдена имеет свои рычаги давления на Украину.

Как писал сайт KP.RU, недавно Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет военной помощи на 3 миллиарда долларов. Он включает в частности 225 миллионов долларов на цели долгосрочного укрепления военной мощи и модернизацию Вооруженных сил Украины.