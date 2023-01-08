Американский политик призвал перестать врать о ситуации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг заявил, что отрицающие наличие нацизма на Украине врут сами себе

«Любой, кто отрицает, что на Украине нацистский, марионеточный режим США и НАТО на сегодняшний день (январь 2023), врет либо самому себе, либо всему миру, либо и то, и другое», - написал американский политик в своем Twitter.

Напомним, накануне бывший советник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джеймс Рикардс сказал о том, что Вашингтон может совершить глупость в своей борьбе с Россией на Украине. В статье эк-советник ЦРУ отмечается, что президент Соединенных Штатов Джо Байден не проявляет никаких признаков уступок. Кроме того, автор материала обращает внимание на недавнее заявление главы Белого дома о намерении снабжать Киев вооружением столько, сколько потребуется,