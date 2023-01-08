Американцы сравнили победительниц конкурсов красоты из США и России и ужаснулись

Американский политобозреватель Хинкль сравнил победительниц конкурсов красоты из США и России Фото: из соцсетей

Американский политический обозреватель и стример Джексон Хинкль сравнил победительниц конкурсов красоты из США и России. Журналист пришел в ужас от того, что произошло с понятиями о красоте и женственности в западном обществе.

Политобозреватель опубликовал на в своем Twitter две фотографии, на одной из которых была победительница конкурса «Мисс Россия - 2022» Анна Линникова, а на другой - 19-летний подросток-трансгендер из США Брайан Нгуен, который родился мужчиной мужчиной, но ноябре 2022 года выиграл в локальном конкурсе Miss Greater Derry, проводившимся в Нью-Гэмпшире. Теперь Нгуен, позиционирующий себя также, как модель плюс-сайз, может получить право сражаться за титул «Мисс Вселенная».

Американский политобозреватель Хинкль сравнил победительниц конкурсов красоты из США и России Фото: Twitter.com

«Мы совсем потеряли связь с реальностью», - написал Хинкль.

«Лучший пост дня. Тут и спору нет», - прокомментировал публикацию американский телеведущий Майк Криспи.

Ранее бывший бойфренд «Мисс Россия 2022» рассказал, как Анна Линникова выглядит без макияжа, а также сообщил, что она пошла на конкурс красоты, чтобы покорить Голливуд.