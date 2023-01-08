НАТО отказала Сербии во вводе контингента полиции и армии в Косово Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международная миссия под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR) отклонила запрос Белграда на ввод сербского контингента полиции и армии, сообщил президент Сербии Александар Вучич.

«В своем тщательно составленном письме, адресованном правительству Сербии, они ответили, что считают, что нет необходимости в возвращении сербской армии на территорию Косово», – сказал политик в эфире сербского телеканала Pink.

Вучич отметил, что представители Североатлантического альянса сослались в своем ответе на резолюцию 1244 Совета безопасности ООН. Ответ НАТО Белград получил в канун Рождества, добавил президента Сербии.

Как писал сайт KP.RU, в декабре прошлого года Белград передал официальный запрос командованию миссии Североатлантического альянса KFOR на размещение ограниченного контингента сербской армии и полиции в Косово и Метохии.