Белград передал миссии НАТО запрос на введение в Косово контингента сербской армии и полиции Фото: pixabay.com

Белград передал официальный запрос командованию миссии Североатлантического альянса KFOR на размещение ограниченного контингента сербской армии и полиции в Косово и Метохию. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщила радио и телевидение Сербии.

«На пункте административного перехода Мердаре KFOR передан запрос правительства Сербии на возвращение от 100 до 1000 сотрудников сербских сил безопасности по резолюции 1244 Совбеза ООН на территорию Косово и Метохии», - сказано в сообщении национального телеканала.

Напомним, на прошлой неделе, 11 декабря, президент Сербии Александр Вучич заявил о планах Белграда направить соответствующий запрос НАТО о вводе в Косово контингента сил безопасности, однако отметил, что Белград скорее всего получит отрицательный ответ. Такое заявление сербский лидер сделал после обострения ситуации в регионе, которое усиливалось с каждым днем. В минувшую среду, 14 декабря, власти Сербии заявили, что косовские албанцы силой захватили власть в муниципалитете в Косове.