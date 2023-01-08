Аналитик Тимонин сообщил о росте поставок американского СПГ в Европу в 2,5 раза в 2022 году

В России сообщили о росте поставок американского СПГ в Европу в 2,5 раза в 2022 году Фото: REUTERS

Соединенные Штаты увеличили в прошлом году экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в 2,5 раза, сообщил консультант компании «Выгон Консалтинг» Иван Тимонин.

Как рассказал аналитик в беседе с РИА Новости, по итогам 2022 года США стали крупнейшим поставщиков СПГ в Европу. Объем поставок вырос с 21,4 миллиона тонн (29 миллиарда кубометров) до более 53 миллионов тонн (72 миллиарда кубометров). Именно СПГ стал основным ресурсом замещения трубопроводного газа из России, отметил экономист.

По словам Тимонина, совокупные объемы импорта СПГ выросли в Европе до 125 миллионов тонн (170 миллионов кубометров). Годом ранее эти показатели были на уровне 75 миллионов тонн (102 миллиарда кубометров).

Ранее в Госдепе США заявили, что Соединенные Штаты поставляют в Европу 70% от своего экспорта сжиженного природного газа.