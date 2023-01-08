Вучич заявил о рекордном наплыве иностранных шпионов в Сербию из-за событий в Косове Фото: REUTERS

Президент Сербии Александар Вучич заявил о рекордном наплыве агентов иностранных спецслужб в республику из-за обострения ситуации в Косове и Метохии, отметив, что в период с 20 декабря 2022 года по 5 января 2023 года было зарегистрировано такое число шпионов, какого в Белграде не регистрировали со времен Второй мировой войны.

«В этот Новый год Белград стал новой Касабланкой. Мы регулярно получаем эти отчеты ... Мы зафиксировали рекорд, перед Новым годом и после Нового года из-за всего, что происходило в Косове и Метохии … Очевидно, что многие готовили самые разные вещи», - заявил сербский лидер в эфире телеканала TV Pink в воскресенье, 8 января.

Вучич также заявлял о том, что многочисленные представители спецслужб со всего мира действуют в Сербии на фоне украинского кризиса.

Напомним, сегодня, 8 января, стало известно о том, что Североатлантический альянс отказал Сербии во вводе контингента полиции и армии в Косово.