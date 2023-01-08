Россия совершила операцию возмездия в ответ на удар ВСУ по Макеевке Фото: пресс-служба Минобороны России

Вооруженные силы России реализовали «операцию возмездия» после удара украинских войск по пункту временной дислокации российских военных в Макеевке, сообщает Министерство обороны РФ.

«В ответ на преступный удар киевского режима в первые минуты января 2023 года по пункту временной дислокации российских военнослужащих в населенном пункте Макеевка командованием Объединенной группировки российских войск реализована операция возмездия», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Российские войска нанесли ракетные удары по двум общежитиям в Краматорске, где располагались пункты временной дислокации военнослужащих ВСУ. Как уточнили в Минобороны, в них находились в обще сложности 1 300 украинских военных. В результате ударов ВС России уничтожили 600 военнослужащих противника.

Как писал сайт KP.RU, в новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по пункту временной дислокации (ПВД) российских военных в районе Макеевки. Минобороны России изначально сообщало о 63 погибших, чуть позже ведомство уточнило, что количество военнослужащих, которые погибли при ударе, увеличилось до 89.