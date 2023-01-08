Сенатор Пушков заявил о расколе в Германии из-за поставок Украине наступательного вооружения Фото: Иван Макеев

Германия оказалась расколотой между сторонниками поставок наступательный вооружений Украине и теми, кто осознает возможные последствия такого решения, считает член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков.

«Германия расколота между теми, кто отдает себе отчет в возможных последствиях поставок наступательных вооружений Украине, и теми, кому мозги промыли настолько, что ложные абстракции вытеснили у них чувство реальности», – написал сенатор в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ, возглавляет правящую коалицию) Ларс Клингбайль сообщил о том, что ФРГ не будет в одностороннем порядке поставлять Вооруженным силам Украины танки Leopard.

Подобное заявление прозвучало на фоне высказываний западных аналитиков о том, что масштабная военная поддержка киевского режима в отдаленной перспективе вполне может привести к настоящему расколу в НАТО.