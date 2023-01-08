Два вице-президента бундестага настаивают на поставках Украине танков Leopard

Вице-президенты бундестага призвали действовать в координации с партнерами по НАТО при дальнейшей поддержке Украины

Вице-президенты бундестага Катрин Гёринг-Эккардт от партии "Зелёные" и Вольфганг Кубики от партии СвДП настаивают на том, что Германия не должна останавливаться на отправке Украине БМП Marder, а должна поставить Киеву немецкие боевые танки Leopard. Об этом пишет газета Hamburger Abendblatt, уточняя, что вице-президенты призвали действовать в координации с партнерами по НАТО.

"Мы должны сделать и предоставить все возможное. Это относится также и к танкам Leopard", - заявил вице-президент бундестага Гёринг-Эккардт. По его мнению остановиться лишь на боевых машинах пехоты Marder "было бы неправильно".

С ним также солидарен вице-президент Кубики. Он отметил, что "целесообразно поставить не только танки Marder, но и Leopard", призывая власти Германии принимать любые дальнейшие шаги по поддержке Украины в тесной координации с партнерами по НАТО.

Напомним, Соединенные Штаты планируют предоставить Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия - БМП Marder и дополнительную батарею ЗРК Patriot, об этом сообщили в Белом доме по итогам телефонной беседы президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца.