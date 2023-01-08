В Швеции назвали условия Турции для вступления в НАТО невыполнимыми

Премьер-министр Швеции Кристерссон заявил, что Турция выдвинула невыполнимые условия для ратификации заявки в НАТО Фото: REUTERS

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что условия, выдвинутые Турцией для ратификации заявки в НАТО, невозможно выполнить. Об этом он сказал в ходе выступления на конференции "Народ и оборона".

"Турция подтверждает, что мы сделали то, что обещали, но также говорит, что хочет того, чего мы не можем или не хотим дать", - цитирует Кристерссона агентство Reuters. Он отметил, что теперь решение остается за Турцией.

Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал действия властей Швеции, заявив, что они не предприняли никаких конкретных шагов для экстрадиции террористов, а также не приступили к заморозке их счетов.

После переговоров по данному вопросу министром иностранных дел Швеции Тобиасом Билльстремом, глава турецкого внешнеполитического ведомства напомнил, что экстрадиция террористов была условием, которая Анкара выдвинула для одобрения вступления Стокгольма в Североатлантический альянс.