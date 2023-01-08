Учения будут организованы с авиационными подразделениями вооруженных сил Белоруссии и России Фото: REUTERS

Россия и Белоруссия проведут совместные летно-тактические учения с 16 января по 1 февраля 2023 года. Об этом проинформировало Министерство обороны Белоруссии в своем телеграм-канале.

"Сегодня в Республику Беларусь прибыла авиационная составляющая из числа Военно-космических сил Вооруженных Сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Учения будут организованы с авиационными подразделениями вооруженных сил Республики и РФ, которые входят в состав авиационного компонента РГВ(с), уточняет ведомство.

"Во время проведения летно-тактического учения будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси", - сказано в заключении.

Ранее сообщалось, что Минск и Москва продолжают наращивать региональную группировку войск на территории Белоруссии. Об этом 5 января 2023 года проинформировали в пресс-службе минобороны республики.

Напомним, министр Обороны Сергей Шойгу подчеркнул необходимость наращивания военных группировок ВС в северо-западной части России, учитывая стремление НАТО усилить военный потенциал у границ РФ.

"Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал у границ России требуется принятие мер по созданию группировки войск на северо-западе страны", - сказал министр обороны.