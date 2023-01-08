Киссинджер назвал нейтральный статус Украины единственным способом завершить конфликт с Россией

Экс-госсекретарь США Киссинджер заявил, что РФ "играет ведущую роль" в мире Фото: REUTERS

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в своей новой книге "Лидерство: шесть исследований мировой стратегии" написал, что нейтральный статус Украины приведет к завершению конфликта с Россией. Слова экс-госсекретаря приводит экс-президент Фонда Карнеги за международный мир Джессика Мэтьюс в рецензию для издания Foreign Affairs.

"Если Украина вступит в альянс, то граница блока будет в пределах 500 километров от Москвы, что лишит Россию стратегической глубины, на которую она всегда рассчитывала", - говорится в тексте.

Киссинджер считает, что отсутствие Украины в НАТО позволит решить конфликт с Россией. По его мнению, РФ "играет ведущую роль" в мире, а "ее история и обширность будут оправдывать заботу о своей безопасности".

"Новая книга Генри Киссинджера «Лидерство: шесть исследований мировой стратегии» кажется на первый взгляд своевременной и потенциально ценной. Киссинджер намеревается исследовать способность великих лидеров не только успешно справляться с обстоятельствами, с которыми они сталкиваются, но и глубоко изменять ход истории, разворачивающейся вокруг них", - говорится во вступлении рецензии, где также упоминается президент России Владимир Путин.

Напомним, в начале 2023 года "КП" вместе с известным политологом, ведущим научным сотрудником Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрием Трениным прояснила вопросы политического горизонта.

На вопрос журналиста о причинах формирования консолидации мировых групп в отношении России эксперт ответил, что их, по его мнению, две.