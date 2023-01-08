Глава МИД Финляндии заявил, что страна не будет размещать ядерное оружие после вступление в НАТО

Глава МИД Финляндии Хаависто напомнил о важности параллельного вступлении в НАТО с Швецией Фото: REUTERS

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто от партии "Зеленых" заявил, что его страна при вступлении в Североатлантический альянс не будет размещать на своей территории ядерное оружие. Об этом пишет издание Yle. Дипломат также напомнил о важности параллельного вступлении в НАТО с Швецией.

"Ясно, что на финской земле не будет ядерного оружия, даже если членство станет реальностью. Финляндия не выдвигала никаких предварительных условий для подачи заявки на членство", - сказал дипломат в ходе конференции по внешней политике и политике безопасности в Сэлене, Швеции.

Он отметил важность одновременного вступления в НАТО Финляндии и Швеции. По его словам, это обусловлено оборонительными интересами двух стран.

"Одновременное заявление Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО – это не просто вежливый жест, а вопрос об укреплении обороноспособности обеих стран", - подчеркнул Хаависто, уточнив, что Финляндия и Швеция образуют единую оборонную стратегическую структуру.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, вероятно, в 2023 году Швеция и Финляндия окончательно станут официальными представителями Североатлантического альянса.

Генсек НАТО убежден, что процесс ратификации будет завершен своевременно, и Турция не станет блокировать вступление новых членов в альянс в течение длительного времени. Тем не менее конкретные сроки присоединения Швеции и Финляндии к НАТО Столтенберг не озвучил.