Столтенберг выразил уверенность, что Швеция и Финляндия станут членами НАТО в 2023 году

Генсек НАТО Столтенберг уверен, что Турция не станет блокировать вступление новых членов в альянс в течение длительного времени Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, вероятно, в 2023 году Швеция и Финляндия окончательно станут официальными представителями Североатлантического альянса. Об этом он сообщил агентству DPA.

Генсек НАТО убежден, что процесс ратификации будет завершен своевременно, и Турция не станет блокировать вступление новых членов в альянс в течение длительного времени. Тем не менее конкретные сроки присоединения Швеции и Финляндии к НАТО Столтенберг не озвучил.

Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал действия властей Швеции, заявив, что они не предприняли никаких конкретных шагов для экстрадиции террористов, а также не приступили к заморозке их счетов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не сможет согласиться на членство Швеции и Финляндии в Североатлантическом альянсе, если эти страны не выполнят обещания, которые были ранее даны Анкаре.