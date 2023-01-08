Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Турции пора ратифицировать заявку Швеции на вступление в альянс

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия уже исполнили свои обязательства по соглашениям Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турции пора ратифицировать заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс. Об этом он сказал в интервью телеканалу SVT в ходе конференции "Народ и оборона" в Селене.

"Я считаю, что заявка теперь должна быть одобрена, и высказал это в Стамбуле в беседах с президентом (Турции Тайипом Эрдоганом) и турецким руководством", - пояснил он.

По словам Столтенберга, Швеция и Финляндия уже исполнили свои обязательства по соглашениям, которое выдвинула Турция на саммите НАТО в Мадриде. Генсек уверен, что Турция вскоре одобрит заявку Швеции.

"Как можно скорее, но я не знаю, когда это сделает Национальное собрание Турции", - сказал он.

Столтенберг считает, что Швеция сейчас "является более безопасной страной", чем до подачи заявки на членство в альянсе, благодаря присутствию НАТО в регионе. По словам генсека, Швеции в случае угрозы поможет НАТО.

"Швеция получила двусторонние гарантии безопасности от США, Великобритании и многих других стран НАТО в рамках процесса вступления", - продолжил генсек, несмотря на затянувшиеся переговоры с Турцией.

Сегодня, 8 января 2023 года, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что условия, выдвинутые Турцией для ратификации заявки в НАТО, невозможно выполнить. Об этом он сказал в ходе выступления на конференции "Народ и оборона".

"Турция подтверждает, что мы сделали то, что обещали, но также говорит, что хочет того, чего мы не можем или не хотим дать", - цитирует Кристерссона агентство Reuters. Он отметил, что теперь решение остается за Турцией.