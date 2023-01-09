В Совфеде РФ призвали арестовать актера Смольянинова после его слов о России

Артур Смольянинов может быть арестован после приезда в РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российского актера Артура Смольянинова следует арестовать, как только он попадет в РФ. Своими словами он наговорил себе на срок, считает зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов. Артист ранее публично заявил о том, что готов участвовать в боевых действиях на стороне Украины против РФ.

«Как только [Смольянинов] приедет, я бы ему наручники надел прямо в Шереметьево. Человек точно наговорил себе на срок в соответствии с нашим законодательством», — передает слова Константина Долгова портал Life.ru.

По мнению политика, арест в данном случае будет единственным выходом, так как публичность личности Смольянинова говорит о том, что его словам очевидным образом задели многих граждан нашей страны.

Ранее в отношении актера призвали как можно скорее возбудить уголовное дело. С такой инициативой выступил депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Султан Хамзаев. Парламентарий подчеркнул, что в ближайшее время обязательно подготовит соответствующее официальное обращение в правоохранительные органы РФ.

Как писал сайт KP.RU, недавно артист, который до этого был оштрафован за дискредитацию Вооруженных сил РФ из-за критики СВО, сообщил, что «хочет воевать за Украину. По словам Смольянинова, ему все равно, «что останется от России – даже если одна область, а все остальное превратится в радиоактивный пепел».