Владимир Рогов сделал важное заявление по поводу ситуации в Запорожской области РФ Фото: из соцсетей

Украинские войска за последние несколько дней существенно усилили интенсивность обстрелов Запорожской области РФ. Информацию об этом распространил член главного совета администрации региона Владимир Рогов, отметивший, что действия боевиков Вооруженных сил Украины зачастую направлены против обычных мирных граждан и гражданских инфраструктурных объектов.

"Только за прошедшие сутки артиллерийский огонь открывался противником 89 раз. Что это, беспокоящий огонь или прощупывание, покажет ближайшее время. Просто так долго тратить объемы вооружения на обстрелы никто не будет. Явно у них есть какая-то цель", - отметил запорожский чиновник в интервью информагентству РИА Новости (ранее Рогов в статусе руководителя запорожского движения "Мы вместе с Россией" был одним из инициаторов проведения и организаторов референдума о присоединении Запорожской области к РФ).

До этого Рогов неоднократно допускал, что Запорожская область РФ может стать важной целью для Вооруженных сил Украины. Чиновник не исключает, что ВСУ могут начать пытаться осуществлять различные наступательные действия именно на этом участке линии боевого соприкосновения.

В частности, как подчеркнул член главного совета запорожской администрации, киевские военные стянули в находящийся под контролем ВСУ город Запорожье огромное количество (десятки тысяч) иностранных наемников. По его словам, среди них совершенно точно есть граждане Великобритании и Польши - не исключено, что они и занимаются подготовкой некий провокаций или планированием наступательных действий украинских военных.