Байдена призвали разрешить украинским боевикам осуществлять бомбардировки заводов в РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский Белый дом должен разрешить Украине наносить удары по российским оружейным заводам, считает старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Майкл Рубин.

По его мнению, команда действующего президента США Джо Байдена должна озаботиться принятием данного решения уже в самое ближайшее время, чтобы попытаться кардинально изменить расстановку сил в конфликте на Украине.

«Белый дом пытается искусственно ограничить конфликт границами Украины. Это снижает цену продолжения конфликта для России», — заявил Рубин в интервью американскому онлайн-изданию 19FortyFive. Он считает крайне нелогичным тот факт, что Америка препятствует ударам по российским территориям и по заводам, на которых производят оружие.

Ранее стало известно о том, что в последнее время Джо Байдену все труднее становится обосновывать своим оппонентам и даже членам собственной команды необходимость продолжения "накачивания" оружием Вооруженных сил Украины. Американские аналитики полагают, что вскоре Байдену в попытке переизбрания на президентский пост придется кардинально изменить позицию по украинскому кризису и снизить объемы военных поставок, направляемых киевскому режиму.

Это необходимо для того, чтобы нивелировать любую критику по этому поводу со стороны Республиканской партии США, представитель которой будет оппонировать Байдену на президентских выборах-2024 (существует вероятность, что кандидатом от республиканцев на пост американского президента может стать бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп, которого Байден сумел опередить на выборах в 2018 году).