ВС Тайваня сообщили о приближении 57 самолетов и четырех кораблей армии Китая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За минувшие сутки Вооруженные силы (ВС) Тайваня зарегистрировали приближение к острову 57 самолетов, а также четырех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сказано в ежедневной сводке тайваньского военного ведомства в понедельник, 9 января 2023 года.

«За период с 6.00 8 января до 6.00 9 января вокруг Тайваня были зафиксированы 57 самолетов и четыре корабля Народно-освободительной армии Китая», - говорится в заявлении министерства.

Уточняется, что 28 самолетов вошли в опознавательную зону систем противовоздушной обороны (ПВО) острова, среди них были шесть истребителей J-11, три беспилотника BZK-005, а также два Су-30, 12 J-16 и два J-10. Кроме того, были два стратегических бомбардировщика H-6, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500.

Тайвань направил для наблюдения за происходящим воздушный и морской патруль, а также подготовил ракетные комплексы наземного базирования.

Напомним, в конце декабря прошлого года Минобороны Тайваня зафиксировала 47 летательных аппаратов Китая у острова, а в зоне Тайваньского пролива оказались семь кораблей ВМС НОАК.