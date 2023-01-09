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НовостиЭкономика9 января 2023 6:09

Володин заявил, что более 75% иностранных компаний остались в России

Спикер Госдумы отметил, что ушедшие с российского рынка терпят теперь миллиардные издержки
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Володин заявил, что более 75% иностранных компаний остались в России

Володин заявил, что более 75% иностранных компаний остались в России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что 75,9% иностранных компаний остались в России, а ушедшие с российского рынка терпят теперь миллиардные издержки.

«75,9% иностранных компаний осталось в России. Это решение говорит о многом: они верят в хорошие перспективы развития экономики нашей страны, их устраивает деловой климат. Те, кто ушли, терпят миллиардные издержки», - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Тем временем, как отмечает Володин, российские предприятия заполняют освободившиеся ниши, наращивая объемы производства. По его словам, производство одежды продемонстрировало рост в 42%, а выпуск лекарств - в 15%.

Напомним, ранее сайт KP.RU рассказывал, какие ушедшие из России иностранные компании уже вновь начали работу на российском рынке.