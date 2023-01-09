Эрдоган вновь сообщил о возможности переноса президентских выборов в Турции на более ранний срок Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил о возможности переноса даты президентских выборов в республики.

Очередные всеобщие выборы в Турции запланированы на 18 июня 2023 года. Ранее турецкий лидер допустил перенос выборов на более ранний срок с «учетом сезонных условий».

«Долгое время готовились к выборам, дату которых мы, возможно, немного перенесем. Пока другие тратили время на свои внутренние разборки, мы до мельчайших деталей работали над услугами, которые отныне будем оказывать нашей стране и нашему народу», - заявил турецкий президент в этот раз, назвав выборы 2023 года «одними из самых важных в истории демократической Турции».

Напомним, 2 января этого года официальный представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик сообщил журналистов, что дата всеобщих выборов может быть сдвинута, указав на то, что партия, которую возглавляет президент, рассматривает несколько варианты. В качестве возможных дат были названы 30 апреля, а также 7 или 14 мая 2023 года.