Таиланд отменил требование о вакцинации от коронавируса у туристов при въезде в страну Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Таиланд отменил объявленное ранее требование от посетителей страны предъявлять справку о вакцинации о коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 9 января, сообщил министр здравоохранения страны Анутин Чарнвиракул.

Глава ведомства сообщил, что подтверждение о вакцинации от коронавируса не требуется, поскольку во всем мире уже существует достаточная иммунизация. «Мера, объявленная в субботу, отменяется с сегодняшнего дня», - сказал глава министерства здравоохранения Таиланда.

Напомним, в минувшую субботу, 7 января, сообщалось, что с 9 января 2023 года для регистрации на рейс в Таиланд пассажирам старше 18 лет должны предъявить справку о вакцинации от коронавирусной инфекции любой из вакцин, одобренных ВОЗ и тайским Минздравом, или же справку о выздоровлении, полученные не позднее чем за 180 дней до вылета. Таким образом, введенное ограничение формально действовало менее суток.