Путин планирует посетить мероприятия в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин может прибыть в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Об этом сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на два источника. Официального подтверждения Кремля данной информации к настоящему моменту не было.

Собеседник газеты уточнил, что власти Северной столицы готовятся к прибытию главы государства.

Как следует из перечня праздничных мероприятий, на 18 января 2023 года в Санкт-Петербурге запланирована церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин пригласил китайского коллегу Си Цзиньпина посетить Москву весной 2023 года. Об этом он заявил во время проведения переговоры в онлайн-режиме.

Он также акцентировал внимание на том, что в условиях геополитической напряженности возрастает значимость российско-китайских отношений.