В России появилась новая стипендия для студентов Фото: Павел МАРТИНЧИК

Российское правительство утвердило новую стипендию для студентов и аспирантов страны имени Сергея Королева за успехи в инженерном деле. Об этом говорится на сайте кабмина.

Стипендия была учреждена по поручению президента России Владимира Путина, а соответствующие постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как уточняет пресс-служба правительства, данная стипендия будет присуждаться ежегодно, начиная с 1 сентября, а предусмотрено десять таких стипендий для студентов в размере 15 тысяч рублей ежемесячно и десять стипендий для аспирантов в размере 20 тысяч рублей ежемесячно.

Выдвигать кандидатов для получения стипендия будут ученые советы университетов, а Минобрнауки РФ будет принимать решение о стипендиатах в результате конкурсного отбора. В комиссию также войдут приглашенные эксперты и представители заинтересованных организаций, а также другие студенты.

Напомним, накануне глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов сообщил о том, что в этом году будет внесен законопроект о повышении студенческой стипендии до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ).