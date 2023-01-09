Демократы в Конгрессе США призвали экстрадировать Болсонару из-за беспорядков в Бразилии

В США предлагают отправить Жаира Болсонару на родину из-за беспорядков в Бразилии Фото: REUTERS

Депутаты Конгресса Соединенных Штатов от демократической партии Хоакин Кастро и Александрия Окасио-Кортес выступили с призывом организовать экстрадицию в Бразилию бывшего президента этой страны Жаира Болсонару на фоне беспорядков, учиненных его сторонниками.

"Он опасный человек, его нужно отправить обратно на родину, в Бразилию", - заявил Кастро в эфире телеканала CNN, добавив, что в отношении Болсонару на родине ведется расследование о коррупции.

Кастро также назвал экс-президента бразильского государства "авторитарным лидером".

Как ранее писал сайт KP.RU, сторонники Жаира Болсонару в ходе протестов захватили здание конгресса в столице Бразилии, дворец президента и другие административные здания. Полиция разгоняет митингующих газом и шумовыми гранатами.

Утром 9 января появилась информация, что полиция Бразилии при помощи светошумовых гранат и перцового газа сумела взять под свой контроль захваченные протестующими административные здания в столице.