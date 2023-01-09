Столтенберг не исключил возможность поставок украинской армии тяжелых танков Фото: REUTERS

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг не исключает возможность поставок Киеву тяжелых танков.

«Нет, не исключаю. Но и обещать ничего не могу», - заявил генсек НАТО в интервью газете Svenska Dagbladet, отвечая на вопрос о возможности поставки американских Abrams и немецких Leopard.

Столтенберг заявил, что украинский конфликт может быть долгим, а дорогой к миру, по его словам, является увеличение поставок оружия. «Если мы хотим, чтобы Украина осталась независимой, то мы должны продолжать ее поддерживать оружием», - отметил он.

Как отметил генсек НАТО, на данный момент альянс поставил Киеву вооружения больше, чем можно было себе представить, а теперь украинские войска получат американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Кроме того, он напомнил о планах Берлина поставить боевые машины пехоты (БМП) Marder. «Однако я не хочу спекулировать насчет того, какие из современных систем будут следующими в поставке», - добавил Столтенберг.

Напомним, накануне появилась информация о том, что немецкие власти испытывают сложности с поиском необходимых 40 боевых машин пехоты Marder для отправки Киеву.