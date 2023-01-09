В Германии заявили о «лихорадочном» поиске обещанных Украине боевых машин пехоты Marder

Der Spiegel: ФРГ «лихорадочно» ищет обещанные Украине 40 БМП Marder Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкие власти испытывают сложности с поиском необходимых 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder для отправки Украине. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

«Теперь федеральное правительство лихорадочно ищет обещанные бронетранспортеры», - сказано в статье.

Уточняется, что на данный момент не обозначены конкретные сроки формирования пакета военной помощи, а из уклончивых ответов немецкого правительства, по мнению авторов статьи, следует, что в расход, скорее всего, пойдут запасы техники Вооруженных сил ФРГ, что может нанести серьезный ущерб оборонному потенциалу Германии.

Напомним, в Белом доме по итогам телефонного разговора президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца объявили о планах Вашингтона предоставить Киеву боевые машины пехоты Bradley, а Берлина - БМП Marder и дополнительную батарею зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Как писал сайт KP.RU, позже в немецком правительстве уточнили, что речь идет о планах поставить 40 БМП.