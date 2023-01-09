В правительстве ФРГ заявили, что Германия не намерена поставлять Украине танки Leopard 2

Официальный представитель кабмина ФРГ Хебештрайт заявил, что долгосрочные решения по поставкам оружия уже приняты Фото: REUTERS

Правительство Германии пока не ставит перед собой задачи выслать Украине немецкие боевые танки Leopard 2. Об этом заявил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"В настоящее время правительство Германии не намерено поставлять Украине танки Leopard 2. Мы только что приняли очень далеко идущее решение в результате тесных консультаций с нашими американскими, французскими друзьями", - сказал Хебештрайт в ходе брифинга.

По его словам, остальное поставки будут обсуждаться с партнерами, оказывающими поддержку Украине. В случае, когда появится срочная необходимость, власти Германии соответственно отреагируют. На данный момент Германия реализует оговоренные поставки Marder в Украину, что находится в фокусе внимания властей ФРГ.

Напомним, сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ, возглавляет правящую коалицию) Ларс Клингбайль сообщил о том, что ФРГ не будет в одностороннем порядке поставлять вооруженным силам Украины танки Leopard.

Клингбайль полагает, что ФРГ следует принимать исключительно согласованные с другими странами решения по оказанию военной помощи Украине, так как западные поставки вооружений Вооруженным силам Украины (ВСУ) должны быть исключительно консолидированными.

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