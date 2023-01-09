Пятеро уехавших от мобилизации россиян застряли на несколько месяцев в аэропорту Сеула

Власти Южной Кореи отказали россиянам в предоставлении убежища, пишет The Korea Times Фото: Из открытых источников

Пять россиян застряли в зоне международного вылета аэропорта Инчхон в столице Южной Кореи после того, как им отказали в предоставлении убежища. Об этом пишет газета The Korea Times. По данным издания, граждане РФ просили убежища по причине проведения мобилизации в России.

"Россияне, которые хотят получить убежище, несколько месяцев живут в зале ожидания вылетов внутри зоны беспошлинной торговли аэропорта. Они питаются едой, предоставляемой министерством юстиции: пирожное и упаковка сока на завтрак и ужин, рис с курицей на обед", - пишет издание, уточняя, что у них практически не осталось денег.

Если суд встанет на сторону российских мужчин, им будут выданы визы G-1, которые гарантируют им временное пребывание в Корее до тех пор, пока они не пройдут официальную процедуру проверки на статус беженца, говорится в материале. Если суд вынесет решение против них, просителей убежища, скорее всего, депортируют на родину.

Министерство юстиции, со своей стороны, сообщило The Korea Times, что рассмотрело их заявления о предоставлении статуса беженца в соответствии с действующим законодательством.

"Процедуры проверки проводились в соответствии с правилами, изложенными в Законе о беженцах, который был принят на основе международных стандартов проверки беженцев и дел за границей в развитых странах", — говорится в заявлении.

Минюст пояснил, что заявления о предоставлении статуса беженца, подаваемые в порту въезда, обрабатываются "сбалансированно" в отношении пограничного контроля и прав человека лиц, ищущих убежища.

Напомним, сегодня, 28 декабря 2022 года, Дмитрий Медведев обрушился с критикой в адрес граждан, которые сначала покинули Россию, а затем стали публично желать стране поражения в украинском конфликте.

Публичное порицание, по его мнению, действенный метод, но этого недостаточно, утверждает политик. Следует запретить предателям возвращаться в Россию до конца их дней, написал Медведев.

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