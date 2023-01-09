В ЕС осудили решение представить Путина к ордену Республики Сербской

Евросоюз осуждает решение Республики Сербской и ее властей наградить Путина орденом, сказал европейский дипломат Стано Фото: REUTERS

Евросоюз направил ноту осуждения президенту Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милораду Додику за награждение президента РФ Владимира Путина орденом Республики Сербской. Об этом на брифинге заявил представитель Европейской внешнеполитической службы Петер Стано.

"Евросоюз осуждает решение Республики Сербской и ее властей наградить Путина орденом Республики Сербской", - сказал Стано.

Напомним, 8 января 2022 года, в День Республики Сербской, Додик отметил, что "человек силен настолько, сколько у него есть настоящих друзей" и "Республика Сербская благодарит своих друзей, которые ее ценят и уважают". С этими словами глава Республики представил к награде лидера России Путина "за заботу и любовь" к Республики Сербской.

Ранее сайт KP.RU писал, что Россия, учитывая текущие условия, имеет некоторые сложности в отношениях с Боснией и Герцеговиной из-за присоединения государств к санкциям. Однако российская сторона намерена продолжать и развивать отношения с данными государствами, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членом президиума БиГ от сербов Милорадом Додиком.

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