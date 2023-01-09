Глава парламентского комитета Финляндии по иностранным делам заявил, что российских солдат "убивать хорошо"

Председатель парламентского комитета по иностранным делам Финляндии Юсси Халла-ахо заявил, что конфликт исчерпывается, когда у властей не остается армии для его ведения, поэтому в период спецоперации в Украине, по его словам, российских солдат "убивать хорошо". Слова политика при водит издание Yle News.

"Война заканчивается только тогда, когда погибает так много русских солдат, что для российских правителей становится невозможным с политической или военной точки зрения продолжать войну. Так что убивать русских солдат — это хорошо, и украинцам нужно помогать убивать их", — Халла-ахо написал в соцсетях.

Он также предлагал через онлайн-сервис донорам "отправить привет" России, купив место для текста на ракете, которую украинские солдаты на передовой затем запускают по российским войскам. Он уточнил, что сам так сделал. "Вы получите фотографию подписанного снаряда с вашим заказанным текстом. Или вы даже можете подписать гаубицу M777", — говорится на сайте. Напомним, ранее Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто от партии "Зеленых" заявил, что его страна при вступлении в Североатлантический альянс не будет размещать на своей территории ядерное оружие.

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