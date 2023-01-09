AFP: ЕС и НАТО намерены наращивать сотрудничество на фоне российско-украинского конфликта Фото: REUTERS

Евросоюз и НАТО планируют нарастить сотрудничество в области обороны на фоне спецоперации России в Украине. Об этом пишет Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на совместное заявление.

Согласно документу в распоряжении редакции, оба объединения обязуется достичь партнерство "на более высокий уровень" и мобилизовать "все имеющиеся общие инструменты, будь то политические, экономические или военные, для достижения общих целей".

По информации агентства, генсек НАТО Йенс Столтенберг, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель, вероятно, в ближайшее время подпишут соответствующее соглашение. В публикации указано 10 января 2023 года.

По версии издания, в том числе США настаивают, чтобы ЕС занял более жесткую позицию в отношении Китая.

Ранее сайт KP.RU писал, что политика НАТО в отношении Китая вызвала раскол в альянсе. Такое мнение выразила обозреватель газеты Politico Лили Байер. По ее словам, в Североатлантическом альянсе разделились мнения: сдерживать КНР или сохранить экономические связи.

Обозреватель подчеркнула, что США продвигают свою позицию сдерживания в отношении Китая, а Венгрия, например, в ряду других стран рассматривают варианты сотрудничества. Она также утверждает, что есть и настроенные на противостояние Пекину.

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